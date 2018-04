Twee spelers, coach en leider pakken rood bij Berkdijk: wedstrijd tegen Gloria UC gestaakt

VV Berkdijk - Gloria UC 0-5 (0-2) gestaakt in 88e minuut. 15. Van den Broek 0-1, 20. Bernaerts 0-2, 70. Van Wijnen 0-3, 80. Van Wijnen 0-4, 85. Van Beek 0-5. Bijz.: 55. Schalken (Berkdijk) mist penalty. Rood: 60. Speler Berkdijk, coach Berkdijk Erik van Esch, elftalleider Berkdijk Patrick van Wanrooij en wisselspeler Berkdijk.

De bezoekers waren voor rust de bovenliggende partij. Na rust stopte de uitblinkende Gloria-doelman Tom van der Veeken een penalty en kregen zowel een Berkdijk-speler als de Berkdijk-trainer, zijn assistent en een wisselspeler ook rood vanwege aanmerkingen op de leiding. De scheidsrechter staakte daarop de wedstrijd voor een kwartier. ,,Daarna scoorden wij twee keer via Max van Wijnen en was het gespeeld. Vlak voor tijd kregen wij nog een penalty. Die werd echter niet genomen, want de scheidsrechter staakte het duel toen definitief", aldus coach Rens Peters van Gloria UC. ,,Dat we met z'n drieën rood kregen was stom, we hadden ons netter moeten gedragen", vindt trainer Erik van Esch. ,,Maar die clubgrensrechter vlagde zó smerig, daar werden we kwaad om." En ook: ,,Er is een afkoelingsperiode geweest. Daarna is het nog nooit zo stil op het sportpark geweest. En toch liep de scheidsrechter vlak voor tijd zomaar het veld af. Ik heb geen idee of die wedstrijd is gestaakt, of niet."