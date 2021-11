Twee speelsters van JEKA opgeroepen voor Oranje O16

zondag hoofdklasse b Baronie rekent af met Meerssen, vroege voorsprong helpt Halsteren voorbij Orion

Baronie blijft de zeges aaneenrijgen in de hoofdklasse. Bij Meerssen won de ploeg van Jurriaan van Poelje met 0-2. Moerse Boys kwam vanwege coronagevallen binnen de selectie niet in actie. Halsteren schudde ook Orion van zich af, met ruime 3-0 cijfers, al was dat dit keer niet op basis van goed voetbal.

7 november