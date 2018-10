Twee penalty's voorkomen zege Oosterhout, UVV'40 pakt koppositie

Irene'58 - SCO 4-3 (2-1)- 0-1 Axel Kastelijns, 1-1 Joeri van den Kieboom, 2-1 Erwin Timmermans, 2-2 Ferri Kastelijns, 3-2 Pascal Dingenouts, 3-3 Tom Rijvers, 4-3 Tim van Dongen. Irene'58 won in de slotminuut na een volgens trainer Paul van Dijk 'lastig kwartier'. SCO-trainer Dion Schuurmans baalde van de verdedigingsfouten. ,,We hebben het hier echt laten liggen."

Oosterhout - RWB 2-2 (1-0)- 1-0 Stijn Biemans, 2-0 Emiel van Pelt, 2-1 (pen.) en 2-2 (pen.) Kevin Remie. ,,Eén van de strafschoppen was discutabel," vond Oosterhout- trainer Richard van Gils. "Maar we deden ons vooral voor rust tekort door te veel kansen te missen."

ZIGO - TSC 0-2 (0-1) 0-1 Joury den Boogert, 0-2 Ryan Snoeren.

TSC-trainer Ad van Seeters was ontevreden met het spel van zijn ploeg. ,,De vroege 0-1 werkte verlammend en hielp ZIGO terug in de wedstrijd. Met een tweede goal trokken we de zaak alsnog naar ons toe."