Twee kanonskogels van Ooms bezorgen TVC Breda winst tegen PCP: ‘Zaten er allebei lekker in’

Of TVC Breda-speler Jeroen Ooms weleens op vrije trappen traint? ,,Zo af en toe wel ja”, antwoordde de gevierde man direct na afloop van de stadsderby tegen PCP. Met twee rake knallen bezorgde de aanvaller zijn ploeg de eerste winstpartij in de vierde klasse: 2-1.

Een meter of 25. Aan de linkerkant van het veld. Een heerlijke plaats voor iemand die wel een aardige vrije trap uit de benen kan toveren. Iemand zoals Jeroen Ooms dus. Knal, boem, raak. Met een bal op de binnenkant van de paal liet hij PCP-keeper Scott Colkin helemaal kansloos: 2-1. ,,Ja, die zat er lekker in", zei Ooms terwijl hij de verslaggever bedankte voor het compliment. ,,Ik doe gewoon mijn best", sprak hij met alle bescheidenheid over zijn pareltje.

Wedstrijdspanning

TVC Breda-trainer Nijs Kivits genoot ook zichtbaar van de klasse van zijn pupil. ,,Die vrije trap was zo hard, echt bizar. Wat hij deed, was echt grandioos.” Een driepunter was voor de promovendus overigens geen zekerheidje. PCP startte scherp, creëerde een aantal kansen en kwam via Sofian Meydubi zelfs op 0-1. ,,Het leek of bij ons het eerste kwartier de benen vol zaten", duidde Kivits. ,,Het zal toch wel een beetje wedstrijdspanning zijn geweest. Daarna hebben we het prima opgepakt en slepen we deze lekkere overwinning uit het vuur.”

Terug naar Ooms. Want ook de 1-0 kwam via een flitsende aanval van zijn voet. Met een poeier schoot hij de thuisclub voor rust nog op gelijke hoogte. ,,Het gaat in de vierde klasse allemaal wel een stukje sneller", sprak Ooms. ,,En van PCP wil je gewoon winnen. We kennen veel van die gasten, dus dat gaf zeker extra motivatie. Dit is een lekkere start en we moeten ons gewoon blijven tonen in de vierde klasse. En met goaltjes en assists wil ik daar ook belangrijk in zijn.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm PCP-middenvelder Bryan Veth in duel met zijn oude teamgenoot van TVC. © Pix4Profs-Ron Magielse

Boudewijns terug op het veld

PCP uit de Bredase wijk Lage Kant speelt al een tijdje op dat niveau. Met Lorenzo Boudewijns staat er wel een nieuwe trainer voor de groep. ,,Ik woon op twee minuten van het PCP-veld, heb weer meer tijd en kon het stiekem ook niet laten”, vertelde hij na afloop over zijn keuze om weer een team te trainen. Halverwege de tweede helft kreeg de oud-trainer van onder meer Molenschot en Boeimeer van de warrig fluitende scheidsrechter Berkeveld de rode kaart te zien. Commentaar op de leiding.

‘Achter de draad’ zag de trainer het vervolg van de pot. ,,Allebei de teams kunnen echt lekker voetballen, dat hebben de mensen langs de lijn vandaag ook weer gezien. En ook totaal niet met de intentie om er een schoppartij van te maken.”

Mislukte Panenka

Dat Mouchine Zerouali bij een 2-1-tussenstand een strafschop met een mislukte Panenka verprutste, maakte Boudewijns niet erg vrolijk. ,,Maar aan gelijk wisselen of hem helemaal verrot schelden heb ik nooit gedacht. Daar win je ook geen motivatie mee. Je weet dat dit soort dingen bij dit soort spelers kunnen gebeuren. Hij weet zelf ook goed dat hij die bal gewoon normaal moet binnenschieten.”

De boodschap van de trainer in de kleedkamer? ,,Accepteren en doorgaan.” Ongetwijfeld dat men dat van de Tuinzigtse volksclub ook vindt, maar dan wel met een andere, vrolijkere gemoedstoestand.

Volledig scherm Veel duels bij de derby tussen TVC Breda en PCP. © Pix4Profs-Ron Magielse