TVC haalt kiezelhard uit, Molenschot laat punten liggen

Zondag 5AHSC’28 kreeg in Breda tegen TVC Breda een geweldige oorwassing. Met een 9-1-nederlaag werd het team van Peter Deelen naar huis gestuurd. Molenschot verspeelde in de strijd om de titel punten op het veld van De Schutters.

TVC Breda – HSC’ 28 9-1 (3-0). 1-0 Jeroen Ooms, 2-0 Tony Damen, 3-0 Romano Rijndorp, 4-0 Jeroen Ooms, 5-0 Jeroen Ooms, 5-1 Barry Perk, 6-1 Gino de Goede, 7-1 Jeroen Ooms, 8-1 Thijmen Ooms, 9-1 Jeroen Ooms.

Jeroen Ooms deed met vijf goals een flinke duit in het zakje van de winnende ploeg. Coach Nijs Kivits was blij. ,,De TVC-trein kwam op stoom vandaag. We lieten de voeten spreken. Na de heenwedstrijd hadden we nog wat goed te maken, maar dit is een echte teamprestatie.’’

,,Dit was een schandalige vertoning van ons. TVC Breda was een terechte overwinnaar”, keek HSC’28-trainer Peter Deelen terug op de ruime nederlaag.

DVVC – Neerlandia’ 31 2-3 (1-3). 0-1 Joas Leinders, 0-2 Sjef Verhulst, 0-3 Davey Dielemans, 1-3 Guus de Jong, 2-3 Wesley Luijten.

Neerlandia pakt belangrijke punten in de strijd om de titel, maar maakt het zichzelf nog onnodig spannend. ,,In de eerste helft vergeten we de wedstrijd in het slot te gooien’’, aldus coach Marcel van der Hurk. ,,Nu wordt het onnodig spannend.’’

OVV’ 67 – SVG 2-1 (1-0). 1-0 Ruben Alonso, 2-0 Tygo van Tilburg.

OVV zet de goede vorm. Trainer Fatih Kaya was tevreden. ,,Het veldspel was goed. We maken dan ook een verdiende goal. Eigenlijk zijn we geen moment in de problemen gekomen, ook niet na de tegengoal.’

De Schutters – Molenschot 1-1 (0-0). 0-1 Dave Boemaars, 1-1 Christian Gigla.

Molenschot wint niet en raakt achterop bij de andere titelkandidaten. Coach Marco Maas maakt zich echter geen zorgen. ,,Die spelen nog tegen elkaar en wij staan nog steeds op een goeie plek.’’

,,Na een gelijkwaardige eerste helft, leidde balverlies op het middenveld de achterstand in. Daarna waren we constant op de speelhelft van Molenschot. Levente Papp schoot nog een keer op de binnenkant van de paal. Dit gelijkspel was zeker verdiend”, zei De Schutters-trainer Johan Sulkers.

Drunen – Advendo 5-0 (3-0).

Advendo ging weer keihard onderuit. Vorige week was het OVV, nu was Drunen de boosdoener. ,,We missen gewoon teveel spelers, dan weet je dat dit kan gebeuren’’, aldus coach Omid Chaab.

SSW - TPO 1-4 (0-3). 0-1 Lars Nieuwland, 0-2 Jaimy Willemsen, 0-3 Stef Korswagen, 0-4 Kees van Drimmelen.

,,Het strijdplan werd goed uitgevoerd. We hebben geen moment getwijfeld over de overwinning. De complimenten zijn voor de mannen”, glunderde TPO-trainer Tijs van Bragt.