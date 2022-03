TVC Breda zit koploper Molenschot op de hielen, TPO wint eerste pot van het seizoen

Advendo – SSW 2-2(1-0). 1-0 Nenad Ristanovic, 2-0 Kendrick Cicillia.

Advendo is bezig aan heuse opmars. Helaas zat niet alles mee voor de ploeg van Omid Chaab, want ondanks een 2-0 voorsprong vijf minuten voor tijd, eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. ,,Maar we blijven positief, zeven punten binnen een week is top’’, aldus de trainer.

Neerlandia’31 – Schutters De 5-3(2-1). 1-0 Sjef Verhulst, 2-0 Sjef Verhulst, 3-2 Joep van Alphen, 4-3 Joas Leinders, 5-3 Sjef Verhulst.

Neerlandia’31 doet wat het moet doen en wint van Schutters De. Tevreden was coach Marcel van der Hurk echter niet helemaal. ,,We laten ze veelte vaak terugkomen in de wedstrijd. Uiteindelijk is het toch bijna de hele tijd spannend geweest, terwijl dat niet nodig was. We hebben verzaakt om eerder uit te lopen en de wedstrijd in het slot te gooien.’’

,,Voetballend waren zeker in de eerste helft gelijkwaardig. Verdedigend lieten we het echter liggen. De tegenstander wist steeds uit een counter te scoren. We kregen wel kansen, maar dan moet je ze wel maken”, keek De Schutters-trainer Johan Sulkers terug op de wedstrijd.

TVC Breda – Drunen 4-1 (2-0). 1-0 Romano Rijndorp, 2-0 Romano Rijndorp, 3-1 Jeremy Sips, 4-1 Mick van de Broek.

TVC Breda wint en blijft daarmee in het spoor van koploper Molenschot, dat kon genieten van een weekend vrij. Na een 2-0 voorsprong bij rust werd het even spannend na de aansluitingstreffer van Drunen, maar na een rode kaart voor hen en de 3-1 was het verzet gebroken.

TPO – HZ’75 4-3 (3-1). 3-1 Ian Koumans, 3-2 Sjoerd Hessels, 3-3 Timo Vervelde.

HZ ging laat onderuit tegen TPO, ondanks een knappe comeback. ,,We komen terug van 3-0 naar 3-3, maar uiteindelijk geven we het toch uit handen. Een gelijkspel was terecht geweest’’, aldus verliezend trainer Jurgen van de Broek.

,,Nadat we na de 3-1-voorsprong verzuimden om verder uit te lopen sloeg de twijfel toe. Gelukkig konden via Wilco Slob met een geweldige vrije trap alsnog de volle winst pakken. Ik ben een gelukkige trainer”, glunderde TPO-trainer Tijs van Bragt.

HSC’28 - OVV’67: afgelast.