TVC Breda ontslaat trainer Van Fessem: ‘De club verwacht niet dat je Messi bent, maar je moet wel alles geven’

,,Ik ben direct na de wedstrijd naar huis gegaan. De voorzitter van TVC Breda deelde aan mij mee dat ik moet stoppen als hoofdtrainer van het eerste elftal. Het is jammer dat het zo moet lopen maar ik kan dit besluit wel begrijpen. De beslissing is ook een soort goodwill naar mij toe, het bestuur gaf aan dat ze mij uit mijn lijden wilde verlossen. De mentaliteit van de selectie houdt af en toe te wensen over. De club verwacht niet dat je Messi bent, maar je moet wel alles geven om in het vlaggenschip te mogen voetballen’', verklaarde Twan van Fessem in een eerste reactie op zijn ontslag.