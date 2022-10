TVC Breda houdt met tien man stand tegen UVV’40

Tweede klasse C Beek Vooruit krijgt pak slaag van Cluzona, JEKA pakt eerste driepunter dankzij rake vrije trap

In de tweede klasse C liep Beek Vooruit tegen een 1-6 nederlaag aan tegen Cluzona, een uitslag die volgens trainer Jack Sweres evengoed op 3-10 had kunnen uitkomen: ,,Collectief falen. We missen verdedigend een stukje meedogenloosheid.”

9 oktober