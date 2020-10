TVC Breda dendert door, in tegenstelling tot De Schutters

Molenschot - De Schutters 9-0 (5-0). 1-0 Rik van Oosterwijck, 2-0 Milan Nuiten, 3-0 Dennis Wirken, 4-0 en 5-0 Nick van Oosterwijck, 6-0 Dave Boemaars, 7-0 Sten Kerremans, 8-0 en 9-0 Wirken.

Bij De Schutters ontbraken in het duel met Molenschot enkele basisspelers. ,,Dit is een wedstrijd om snel te vergeten", aldus De Schutters-trainer Johan Sulkers. ,,De uitslag mag natuurlijk nooit zo groot worden. Binnen tien minuten was de wedstrijd feitelijk gespeeld.” Molenschot-trainer Brian Piris denkt dat dit de grootste overwinning is uit zijn trainerscarrière. ,,En vijftien doelpunten had ook niet misstaan.”