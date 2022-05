TVC Breda blijft op titelkoers in 5A

Molenschot - TPO 3-1 (2-0) -1-0 Dennis Wirken, 2-0 Sten Kerremans, 2-1 Jaimy Wllemse, 3-1 Sten Kerremans.

,,Er werden in de eerste helft te veel kansen om zeep geholpen. Door een persoonlijke fout kon TPO de aansluitingstreffer maken. Sten Kerremans scoorde uiteindelijk de verdiende derde treffer’’, zei Molenschot-trainer Marco Maas. ,,Op basis van de tweede helft hebben we goed gespeeld. Voor de rust kregen we geen kans tegen een sterk Molenschot’’, zei TPO-trainer Tijs van Bragt.

Advendo - TVC Breda 1-6 (1-2) - 0-1 en 0-2 Bryan Veth, 1-2 Advendo, 1-3 Veth, 1-4 Romano Rijndorp, 1-5 Jeroen Ooms, 1-6 Rijndorp.

,,Al met al tevreden over de wedstrijd. Er werden nogal wat kansen voor buitenspel afgevlagd. We blijven op titelkoers liggen’’, zei TVC Breda-trainer Nijs Kivits.

HSC’28 - SVG 4-2 (3-1) - 0-1 SVG, 1-1 Barry Perk, 2-1 en 3-1Tobie Hopmans, 4-1 Thijmen Belde, 4-2 SVG.

,,Na de 1-0-achterstand waren we het even kwijt. We konden het gelukkig snel omdraaien. Na de 4-2 hebben we de wedstrijd uitgespeeld’’, gaf HSC’28-trainer Peter Deelen aan.

OVV’67 - De Schutters 1-5 (1-4) - 0-1 Wasim, 0-2 Abdeslam Loufi,1-2 Koen van Zon, 1-3 Sem Nejal, 1-4 Levente Papp, 1-5 Hersan Zhanayagam.

,,De eerste helft stond het niet goed bij ons. Door veel persoonlijke fouten vielen er veel doelpunten. Na de rust hebben het goed opgepakt, maar hebben we ons niet beloond’’, zei OVV’67 -trainer Fatih Kaya. ,,We hebben in de eerste helft goed gespeeld. Onde keeper Martijn Niemantsverdriet stopte nog een strafschop’’, zei De Schutters-trainer Johan Sulkers.

HZ’75 - DVVC 3-5 (1-1) - 0-1 Guus de Jong, 1-1 Quinten Robijn, 1-2 Guus de Jong, 2-2 en 3-2 Robijn, 3-3 Dylan de Ruijsscher, 3-4 Wesley Luijten, 3-5 Rick Grootswagers .

,,We waren feller dan de tegenstander, maar op het einde hebben we het collectief af laten weten. Dit is een zure nederlaag’’, treurde HZ’75-trainer Jürgen van den Broek. ,,Kantelpunt was de rake vrije trap van Dylan de Ruijsscher, die vanaf 30 meter snoeihard raak schoot. Hierdoor kregen wij weer geloof in de wedstrijd en konden we uitlopen naar 3-5”, keek Giovanni Henskens van DVVC op de wedstrijd terug.