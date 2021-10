TVC Breda behoudt maximale score, De Schutters speelt ‘beste wedstrijd in tijden’

Molenschot wint na een doelpuntenfestijn. Trainer Marco Maas vond de zege terecht. ,,Het was verdiend. Door persoonlijke fouten maken we het onszelf moeilijk, maar de punten zijn gelukkig binnen.

Advendo blijft puntloos, ondanks een sterke tweede helft. Trainer Omid Chaab blijft daarom strijdbaar. ,,Als we voortborduren op het spel na rust, dan komen de punten vanzelf.’’ Volgens HSC'28-trainer Peter Deelen knokte Advendo zich goed terug. ,,We hadden eigenlijk meer moeten scoren.”

DVVC heeft na 3 wedstrijden nog geen goal geïncasseerd. ,,De jongens voelen zich prettig met de speelwijze, dat is ook terug te zien. En 7 punten na 3 wedstrijden is een leuk begin’’, aldus DVVC-coach Giovanni Heskens.

In het kamp De Schutters was er grote blijdschap na de 0-0. ,,Dit was de beste wedstrijd van ons in tijden”, aldus De Schutters-trainer Johan Sulkers. ,,De 0-0 was een terechte uitslag, maar qua strijd en voetbal waren we de bovenliggende partij.”