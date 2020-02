Türkücü mist scherpte bij zijn Oosterhout, Duzgun verliest met RFC van nieuwe werkgever

zaterdag 4ERFC-trainer Mo Duzgun zag zijn ploeg tegen Olympia’60, de club waar hij aankomend seizoen trainer van is, in blessuretijd de bietenbrug opgaan. Oosterhout miste spelvreugde en verloor in een zwakke partij van GSC/ODS. SCO dankte de overwinning aan Ferri ‘The Legend’ Kastelijns.

Berkdijk - SCO 1-2 (1-2). 0-1 en 0-2 Ferri Kastelijns, 1-2 Berkdijk.

SCO opende goed, maar ging daarna teveel mee in het trage tempo van Berkdijk. “We verzuimden uit te lopen naar een ruimere voorsprong. We kregen voldoende mogelijkheden”, vertelde SCO-trainer Edwin Verheijen. Met de doelpuntenmaker was Verheijen erg blij. Ferri Kastelijns is de laatste weken goed in vorm en heeft daardoor al de bijnaam The Legend verworven. “Zo noem ik hem ook”, gaf Verheijen lachend toe.

Dongen zat. - SSC’55 1-3 (1-2). 1-0 Olivier van Onzenoort, 1-1 Joey van Veldhoven, 1-2 Boyd de Jong, 1-3 Kevin Knippels.

Dongen speelde een goede eerste helft en zou gezien het spelbeeld met een voorsprong aan de thee moeten gaan. “Door twee spelhervattingen gingen we echter met een 1-2 achterstand de rust in”, vertelde Dongen-leider Leo Logtenberg. “Na de pauze hadden zij betere kansen en speelden ze iets slimmer.”

Olympia’60 - RFC zat. 2-1 (0-0). 1-0 Elroy Vereggen, 1-1 Ron van der Wulp, 2-1 Nick van Wanrooij (pen.).

Mo Duzgun speelde met RFC tegen zijn toekomstige werkgever Olympia’60. Hij zag een matige partij. “Beide teams waren wel aan elkaar gewaagd, maar desondanks kende het duel een lage amusementswaarde. Het zat er voor ons simpelweg niet in.” Dat laatste kwam vooral door de inzet van Olympia’60, stelde Olympia'60-trainer Frans Ceton. “Het enige wat telde, was een overwinning. Als we verloren zat het seizoen er zo goed als op”, vertelde Olympia-coach Frans Ceton. “Ik ben trots op het team dat voor iedere meter streed.”

De winnende goal was een klein cadeautje. Nadat de scheids een goal van Olympia’60 afgekeurd had vanwege buitenspel, leek hij dat in de blessuretijd goed te willen maken. “Het was een discutabele penalty”, zei Duzgun. Ceton was het daar mee eens: “Ik denk dat het een goedmakertje was. Eerder keurde hij een goal af op advies van de grensrechter van RFC, maar daar zat hij fout.”

Oosterhout zat. - GSC/ODS 2-3 (0-2). 0-1 John Kiazaya, 0-2 Arie Pankras, 1-2 Stefan Kok, 1-3 Thayrison Doran, 2-3 Kok.

Oosterhout speelde de laatste weken maar weinig wedstrijden. Het leek er echter niet op dat het hongerig voor elke bal streed. Na een slechte eerste helft keken de zwart-witten tegen een 0-2 achterstand aan. Al voor de rust greep Oosterhout-coach Ahmet Türkücü hard in door twee keer te wisselen. “Ik moest wat doen. Ik mag maar drie keer mag wisselen, maar ik had er wel acht of negen spelers af willen halen”, vertelde hij na afloop.

Na de pauze kwam Oosterhout uit het niets terug in de wedstrijd na een doelpunt van Stefan Kok. In het vervolg golfde het spel op en neer, maar Oosterhout maakte nooit aanspraak op de overwinning. Halverwege de tweede helft scoorde Kok zijn tweede (en 175ste in zijn carrière) vanaf de strafschopstip wat een stormachtig laatste kwartier leek in te luiden. Het slotoffensief van Oosterhout kreeg echter nooit gestalte. Nadat Oosterhout-speler Kevin Blom met zijn tweede gele kaart het veld moest verlaten, speelde GSC/ODS de wedstrijd geslepen uit.

“De tweede helft was iets beter, maar we hebben de goals te makkelijk weggegeven. Ik miste een beetje felheid. Iedereen moet in de spiegel kijken en vragen: Heb ik alles gegeven?” Dat laatste kan zelfs reservedoelman Remco Droog zichzelf afvragen. Hij stond wel op het wedstrijdformulier, maar had geen voetbalkleding en -schoenen aan. Toen de vinger van eerste keeper Mark Vorthoren uit de kom raakte, zocht Droog op geleende voetbalschoenen tevergeefs naar een keepersshirt. Uiteindelijk bleek Vorthoren toch verder te kunnen spelen.

Volledig scherm Stefan Kok scoorde tegen GSC/ODS zijn 175ste doelpunt in zijn carrière. Daarvan scoorde hij er 27 voor DIA. © VV Oosterhout

Volledig scherm Voorzitter Ruud Looijmans (links) is maar al te blij met de doelpunten van de 26-jarige Stefan Kok (rechts). Zaterdag scoorde hij zijn 174ste en 175ste treffer in zijn carrière. © VV Oosterhout