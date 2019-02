Tuchtcommissie KNVB schaart zich achter ODIO: vrijspraak ondanks torenhoge schikkingsvoorstellen

zon4aNa een aantal tumultueuze weken kan het in Ossendrecht weer over voetbal gaan. Een drietal spelers kreeg onlangs een torenhoog schikkingsvoorstel voorgeschoteld. Na een hoger beroep besloot de tuchtcommissie van de KNVB de naam van de spelers echter te zuiveren. Ook de weggestuurde leider Jeffrey Stumpf werd vrijgesproken.

Het was even schrikken voor Jeremai Martina, Marijn Corré en Mitchell Elenbaas toen de aanvankelijke strafeis van de aanklager van de KNVB in de brievenbus viel. Na een dubieuze rode kaart na afloop van de derby tegen METO ontvingen de spelers van ODIO schikkingsvoorstellen van respectievelijk negen, zes en vier wedstrijden uitsluiting. Navraag bij de KNVB leerde dat Corré en Elenbaas beticht werden van het beledigen van de arbiter van dienst, terwijl Martina de leidsman behalve beledigd ook bedreigd zou hebben.

Na het ontvangen van de schikkingsvoorstellen besloot het drietal daar niet mee akkoord te gaan. Desondanks kwamen alle beschuldigingen hard aan bij de club. Via voorzitter Roger Withagen liet ODIO weten de aanklachten hoog op te nemen. ,,Wij als vereniging zijn er kapot van. We kunnen ons zeker niet in de beschuldigingen vinden.”

Verlossend bericht

Maandagmiddag kwam de KNVB met het verlossende bericht voor de in opspraak geraakte vereniging. Bijna alle schikkingsvoorstellen werden door de tuchtcommissie van de KNVB kwijtgescholden. Die voor Stumpf, maar ook die voor Corré, Elenbaas en Martina. Enkel oefenmeester Peter van Oirschot kreeg nog uitsluiting van één duel aan zijn broek. Van Oirschot zou ‘flapdrol’ naar scheidsrechter Bennacer geroepen hebben.

Bennacer was de laatste weken sowieso enkele keren in opspraak geraakt. Mede daarom stond de geloofwaardigheid van de vierdeklasser tijdens het beroep nauwelijks ter discussie. Wat niet in zijn voordeel sprak, was dat Bennacer enkele rode kaarten aan het wedstrijdverslag had toegevoegd zonder ODIO in kennis te stellen. Daarnaast sloten de verklaringen van tegenstander METO naadloos aan bij die van de Ossendrechtse vereniging.