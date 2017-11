Tuchtcommissie buigt zich over 'spelfoutzaak' Grenswachters

De aanklager heeft geoordeeld dat Verduijn ten onrechte is aangemeld bij Grenswachters (als Verduyn in plaats van Verduijn) dus is zijn lidmaatschap per direct ingetrokken, aldus een woordvoerder van de KNVB. De aanklager wil Verduijn acht wedstrijden schorsen. Die straf geldt voor de club waar hij nu lid is, officieel is dat nog Unitas'30, volgens de bond.