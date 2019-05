TSC verzekert zich opnieuw van nacompetitie, DESK pakt titel op bezoek bij SCO

zondag 3BTSC pakte zondagmiddag de periodetitel. Een overwinning was nodig om de tweede periode te winnen. Het werd in Oosterhout 3-0 tegen Baardwijk, waarmee de nacompetitie een feit is. Verderop in Oosterhout verzekerde DESK zich van de titel op het veld van SCO.

TSC - Baardwijk 3-0 (1-0) 1-0 Tim Rubenkamp, 2-0 Jeroen van Leijsen, 3-0 Bas Blokdijk.

Wat TSC zondagmiddag op het bord van de toeschouwers schotelde was ruim voldoende om Baardwijk met 3-0 huiswaarts te sturen. TSC startte hongerig en bracht Baardwijk daarmee vooral defensief al vroeg in verlegenheid.

Na een legio kansen was het na een klein kwartier dan toch eindelijk raak. De steekpass van Van Leijsen was op maat, waarna Tim Rubenkamp alleen voor doelman Patrick Coenen geen fout maakte: 1-0. Het enige wat TSC zich voor rust kon verwijten, was dat het de score niet verder liet oplopen. ,,We lieten hen te lang in leven”, stelde TSC-trainer Ad van Seeters. ,,We begonnen echt heel goed, maar zakten na de openingstreffer iets weg, meteen ons verbeterpunt. We lieten hen te lang geloven dat er iets te halen viel.”

Veel angst hoefde de oefenmeester daar niet voor te hebben, want Baardwijk liet niets zien. De bevrijdende 2-0 viel pas een kwartier voor affluiten. Een verre voorzet van Tyrone Zschusschen werd bij de tweede paal door Bas Blokdijk precies op de kruin van de duikende Van Leijsen geknikt (foto). Het was de beloning voor een goede periode waarin Ryan Snoeren en Rubenkamp op de Waalwijkse doelman stuitten, terwijl Van Leijsen nog eens op de lat mikte. Na de 2-0 mikte Marnix van der Velden nog eens te laconiek naast een leeg doel, waardoor het slotakkoord uiteindelijk voor Blokdijk was.

UVV’40 - RWB 2-2 (0-1) 0-1 RWB, 0-2 Kevin Remie, 1-2 en 2-2 Jonathan van Eerd.

UVV'40-trainer Johan Gabriels had een beter RWB gezien. ,,We hadden geen antwoord op hun spel, waarin zij ver terugzakten en scherp counterden. Na de 0-1 namen we meer risico, maar dat resulteerde juist in de tweede tegentreffer. Uiteindelijk hebben we alles op alles gespeeld en hebben we op karakter, met tien man, nog het gewenste punt uit de strijd gesleept.”

SCO - DESK 1-3 (0-0) 0-1, 0-2 (e.d.) en 0-3 DESK, 1-3 Abdelaziz Negro

SCO-trainer Stephan Baghus was trots dat SCO het DESK dit seizoen twee keer moeilijk heeft kunnen maken. ,,Vooral in de eerste helft hebben we als collectief goed gespeeld en hadden we zelfs de betere kansen. Toen de 0-1 viel, gingen zij wat makkelijker voetballen.”