TSC verslikt zich in hekkensluiter Tilburg, Kruisland haalt na rust uit tegen JEKA

Tilburg – TSC 3-3 (1-1). 1-0, 1-1 Jurendel Dorant, 1-2 Tom Rijvers, 2-2, 3-2, 3-3 Samuel van den Haspel.

,,Een hele zure donderdagavond, waarin we hele dure verliespunten oplopen die niet zomaar goed te maken zijn”, aldus de ontevreden TSC-coach Ad Looijmans. ,,Op een overigens onbespeelbaar veld was de instelling gewoon erg matig, waarbij we de tegendoelpunten tegen een erg defensief spelende tegenstander ook nog eens veel te makkelijk weggeven. Het enige positieve is de rentree na twee jaar afwezigheid van Samuel van den Haspel, die ons in de slotminuut nog op gelijke hoogte bracht.”

Uno Animo – Cluzona 1-1 (1-1). 1-0 Kobus Boons, 1-1 Lucas Sanders.

,,In mijn ogen een terechte uitslag. Beide ploegen kregen nauwelijks mogelijkheden en scoorden slechts uit een hoekschop. Eigenlijk zijn we aan onze stand verplicht van dergelijke tegenstanders te winnen, maar we waren vanavond gewoon niet goed genoeg. Op naar zondag, waarbij we tegen Bavel een nieuwe kans krijgen op drie punten”, aldus Cluzona-trainer Marcel van der Sloot.

Kruisland – JEKA 5-0 (1-0). 1-0 Tom Schipper, 2-0 Yves Nyemb, 3-0 en 4-0 Yoeri Rombouts, 5-0 Ayoub Boudouch.

Het hoogtepunt van de eerste helft was het doelpunt van het overigens voor rust erg slordig spelende Kruisland. Mitchell Ott schilderde een voorzet precies op de voet van Tom Schipper. Na rust liep Kruisland binnen een kwartier uit naar 4-0. JEKA-trainer Ivo van Moergestel baalde na afloop stevig van de tweede helft: We speelden een prima eerste helft waarin we goed meededen. Daarna was het bar en boos, als je dergelijke tegenstanders zoveel ruimte geeft roep je de tegendoelpunten over je af.” Het slotakkoord was voor Ayoub Boudouch die een prachtige aanval snoeihard afrondde.