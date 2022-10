TSC pakt 'gestolen punt’ bij RFC, RWB overklast DVVC

Vierde klasse D

TSC - RFC 1-1 (1-1) - 1-0 (pen.), 1-1 Timo Kerstens.

Na een onderbreking van enkele jaren komt TSC dit seizoen weer met een nieuw team in de vierde klasse van de zaterdagcompetitie uit. In tegenstelling tot de andere clubs in 4D heeft TSC zowel op zondag als zaterdag een selectieteam dat presteren hoog in het vaandel heeft staan. Hoewel uit de stand op de ranglijst op dit moment anders blijkt, rekenen veel trainers in 4D SCO, TSC en RFC tot de titelkandidaten. Het treffen tussen TSC en RFC mocht vooraf dan ook een topper worden genoemd. De wedstrijd eindigde in 1-1, maar beide trainers zijn het erover eens dat RFC meer had verdiend. Jelle Rompa: ,,We deden het eerste kwartier leuk mee, maar hierna domineerde RFC. Onze keeper was de uitblinker. Hij heeft ons op de been gehouden.” De ploeg uit Raamsdonksveer blijft ongeslagen en schaart zich met vijf punten in de subtop achter koploper RWB, Dubbeldam en GSC/ODS, terwijl TSC met slechts twee punten voorlopig genoegen moet nemen met een plaats in de onderste regionen.

Tweede elftal

Jelle Rompa trainde vijf jaar het tweede elftal van TSC. Na een uitstapje als interim-trainer van Irene ‘58 heeft hij nu de zaterdagselectie onder zijn hoede. Rompa: ,,Het elftal bestaat voornamelijk uit jongens die vorig seizoen nog voor het zaterdagteam van VV Oosterhout uitkwamen, aangevuld met ongeveer zeven spelers die in het verleden bij mij in het tweede elftal van TSC voetbalden. Het zijn jongens die graag met elkaar willen voetballen, maar ze zijn ambitieus en er moet dus ook worden gepresteerd.” Voor TSC blijft het zondagsteam dat uitkomt in de tweede klasse het paradepaardje, maar omdat er op zondag geen tweede elftal meer is, zijn de ogen ook gericht op het team van Jelle Rompa. Hij noemt de verstandhouding tussen het zaterdag- en zondagsteam van TSC goed, maar ook niets meer dan dat. Rompa: ,,Het zijn echt twee afzonderlijke selecties. Er komt af en toe weleens iemand uit de zondagselectie op zaterdag kijken en ook omgekeerd. Maar daar blijft het dan ook bij.

Test

,,Het treffen met RFC was een mooie test om te zien waar we staan en daar hebben we nu meer duidelijkheid over gekregen. We mogen immers in ons handen knijpen met het gestolen punt. We zijn slecht begonnen en ik zou ons ook niet in het rijtje met titelkandidaten willen plaatsen. Als ik mijn team vergelijk met de ‘echte’ zaterdagclubs dan moeten we toch een pas op de plaats maken. Het uit de derde klasse afkomstige RWB, RFC en SCO zijn een stap verder dan wij. Maar dit neemt niet weg dat wij, ondanks onze slechte competitiestart, toch een wat hogere plaats op de ranglijst moeten kunnen verwerven‘’, aldus de trainer van TSC.

