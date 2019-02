TSC overklast SCO in matige stadsderby

zondag 3BIn een matige Oosterhoutse stadsderby won TSC met 3-0 van SCO, na een 2-0 stand bij rust. Spannend werd het duel nooit op een zonovergoten Sportpark De Warande. TSC pakte met de nieuwe zege weer drie belangrijke punten in de titelstrijd met DESK. SCO, volgend jaar startend in de zaterdagklasse, speelt enkel nog voor de eer in het restant van de competitie.