TSC op de valreep langszij tegen Bavel dankzij invaller Blokdijk

Volop vreugde aan Oosterhoutse kant, diepe ergernis richting arbiter Fitters van de kant van Bavel. Ruim negen minuten liet hij naspelen, teveel was het voor het centrale verdedigingsblok dat Blokdijk de ruimte gaf voor twee identieke goals. Blokdijk gaf toe, dat hij als een scherp gestelde bom op de bank had gezeten. “Je weet, dat je erin komt bij 0-2 achter, maar het duurde zo lang. De concurrentie is hier groot. De trainer wil het voorin voetballend oplossen. Alleen bij va banque voetbal kom ik er blijkbaar in en dat voelt wel eens moeilijk.”

Blokdijk was beslissend voor TSC, Robin Adriaansen van Bavel werd de absolute uitblinker in dit duel. Tot het rampzalige slot van zijn ploeg leek hij Bavel naar een onbedreigde zege te loodsen. Balvast en creatief in zijn oplossingen was hij de drijfveer naar 0-1 en 0-2. “Het is altijd lekker spelen tegen TSC,” zei de Bavelse spelverdeler. “Je krijgt de ruimte om te voetballen, we scoren tweemaal en verspelen toch de winst. Tot de slotfase gaven we nauwelijks iets weg. De blessuretijd, veel te lang volgens mijn gevoel, brak ons op. Zuur, we hadden de zege in de tas.”