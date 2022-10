TSC krijgt de complimenten, maar Unitas’30 bekert verder

TSC - Unitas’30 1-2 (1-0). 1-0 Tim Rubenkamp, 1-1 Delano Valentijn, 1-2 e.d. TSC.

TSC begon heel goed aan de wedstrijd, zette veel druk op de verdediging van Unitas’30 en kwam na ruim tien minuten spelen op voorsprong. Tim Rubenkamp schoot een vrije trap vanaf 25 meter strak in de hoek. ,,En dan weet je dat het heel moeilijk gaat worden tegen een team dat twee niveaus lager speelt”, vertelde Unitas’30-trainer Juliën van Vugt.

TSC liet zien over een goed elftal te beschikken en trainer Ad Looijmans was erg te spreken over het spel van zijn ploeg: ,,De jongens hebben het fantastisch gedaan. Na de 1-0 hebben we ook kansen gekregen op 2-0, maar zij hebben goed verdedigd en ze hebben een goede keeper.”

Van Vugt kreeg vlak voor rust een verdwaalde bal van een trainingsveld tegen zijn achterhoofd, waardoor de wedstrijd even stilgelegd moest worden.

Na de hervatting tapte Unitas’30 uit een ander vaatje. Dat resulteerde na ruim een uur spelen in een goede aanval die afgerond werd door linksback Delano Valentijn: 1-1. Vlak daarna viel de 1-2. Een vrije trap werd door Papito Puriel voor gezet en na een scrimmage verdween de bal in het doel.

Hoog niveau

,,We waren de tweede helft de baas op het veld, maar TSC is een heel goede ploeg voor de tweede klasse”, complimenteerde Van Vugt de tegenstander. ,,Zeker het eerste half uur was het van hoog niveau.”

TSC-trainer Ad Looijmans was dan ook tevreden over het spel van zijn ploeg: ,,Natuurlijk hoop je op meer dan een nederlaag, maar we kunnen tevreden zijn over het spel.”

Tien minuten voor tijd werd de wedstrijd opnieuw even stilgelegd na een vervelende blessure van Ayoub Boudouch. Omdat Unitas’30 alle wisselmogelijkheden al benut had moest de vierde divisionist de wedstrijd met tien man uit spelen. ,,Maar we kwamen niet meer in de problemen”, zag Van Vugt.