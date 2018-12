TSC kan druk niet aan in topper, SCO kan niet meer zonder Rijvers

zondag 3BWat een forse stap naar de titel had moeten zijn, werd een pijnlijke afknapper. TSC kon de druk niet aan tegen medekoploper DESK. Elders was Tom Rijvers (SCO) in de gewonnen derby tegen Oosterhout opnieuw het goudhaantje.

Irene’58 - ZIGO 2-0 (1-0) 1-0 Tim van Dongen, 2-0 Dennis van Halderen.

,,Zo sta je onderaan en nu weer tiende. We winnen van twee directe concurrenten. Ongekend,” was de reactie van Irene’58-trainer Paul van Dijk.

Groen Wit - OVC’26 4-3 (1-1)- 1-0 Tijn van Galen, 1-1 en 1-2 OVC, 2-2 Tijn van Galen, 3-2 Mardoche Mputu, 4-2 Zakaria Zerouali, 4-3 OVC.

,,We hadden ons een lastige slotfase kunnen besparen, als we voor rust de kansen hadden benut,” zei Groen Wit- trainer Martijn van Galen. Beide ploegen sloten het duel met tien man af. “De rode kaart voor Senen Lindenberg was onterecht,” vond Van Galen.

TSC - DESK 0-1 (0-0) 0-1 Koen van Baardwijk.

Bas Blokdijk en Sandro Ariza zullen zich na afloop pijnlijk achter de oren hebben gekrabd. Het aanvalsduo van TSC liet pal voor tijd een opgelegde kans op de gelijkmaker liggen. ,,Een 1-1 eindstand had verdiend geweest”, vond TSC-trainer Ad van Seeters. ,,Pas na het wegsturen van Van Beijnen was de druk weg bij ons en voetbalden we met overtuiging.”

Ervoor duidelijk niet. TSC had ogenschijnlijk moeite met de spanning die op de pot stond. Met name voor rust ging in de duels de tweede bal altijd richting de ploeg uit Kaatsheuvel. ,,We waren te slordig in de passing. Te paniekerig. De ploeg kwam niet aan voetballen toe”, vond Van Seeters.

Beterschap werd beloofd in de rust, maar het liep net even anders. TSC reageerde niet alert genoeg en zag nieuwkomer Koen van Baardwijk uit de draai scoren. Van Seeters: ,,Zo’n makkelijke goal mag natuurlijk nooit vallen. We waren niet scherp genoeg.”

DESK was tegen TSC met spelhervattingen gevaarlijker. De ploeg kreeg veel vrije trappen na enkele pittige overtredingen van Oosterhoutse kant. ,,Van Beijnen bood direct na afloop zijn excuses aan voor zijn tweede gele kaart. Het was wel het sein voor ons om nog voor die 1-1 te gaan. In de slotfase had die gelijkmaker moeten vallen.”

Gilze - Bavel 2-0 (1-0) 1-0 Mirk van Zon, 2-0 Remco van Hoek.

Beide doelpuntenmakers gingen er voortijdig af met rode kaarten. “Niet alert genoeg voorin. We lieten hier de kans om tweede op de ranglijst te worden liggen,” baalde trainer Osman Erbas van Bavel. “Lekker om eens te winnen van een ploeg uit de top,” was de reactie van Gilze- trainer Jeremy Buchly.

RWB - Waspik 2-0 (1-0) 1-0 Justin van der Sanden, 2-0 Bram van Iersel.

,,Een slechte wedstrijd die geen winnaar verdiende”, klonk Waspik-trainer Eugene van der Heijden zuur.

UVV - Baardwijk 2-3 (0-1) 0-1 Bart Rombouts, 1-1 Sjoerd den Dekker, 1-2 Kevin Vissers, 1-3 Delano Boezer, 2-3 Den Dekker.

,,We hadden meer uit dit potje moeten halen”, was UVV’40-trainer Johan Gabriëls teleurgesteld. ,,Kansen genoeg gehad, maar het was allemaal net niet.”

SCO - Oosterhout 3-2 (1-1) 1-0 Tom Rijvers, 1-1 Yamani El Aharchaou, 2-1 Rijvers, 3-1 Ferri Kastelijns, 3-2 Dennis van Munster.

Met zijn 21 jaar is Tom Rijvers momenteel een van de ervaren jongens binnen SCO. Hij sleurt, trekt, ramt een voorzet binnen, werkt een bal over de zijlijn, schiet een vrije trap het doel in en coacht zijn medespelers. “In zijn eerste jaar kon hij lekker meevoetballen met de ervaren spelers, nu ligt de druk op hem. Dat zegt alles over het SCO van nu, dat jongens van 20 en 21 jaar oud de kar moeten trekken”, laat trainer Dion Schuurmans weten, die flink wat spelers zag vertrekken in de afgelopen seizoenen.

Volledig scherm Tom Rijvers (links) is één van de lichtpuntjes in het vooralsnog donkere seizoen van SCO. © Pix4Profs / Johan Wouters

Ook in de burenruzie tegen VV Oosterhout is Rijvers weer goud waard. Hij zorgt in de openingsfase voor de 1-0 en een kwartier na rust schiet hij de 2-1 binnen, een ogenschijnlijk houdbare vrije trap. ,,Ik raakte die bal echt helemaal verkeerd”, geeft hij zelf toe na afloop.