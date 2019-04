TSC houdt titelhoop levend door Oosterhout ook op eigen sportpark te verslaan

zondag 5A Wedstrij­den Nieuw Borgvliet afgelast nadat speler op het veld getroffen wordt door hartstil­stand

22:20 Het treffen tussen Nieuw Borgvliet en FC Moerstraten ging niet door omdat voorafgaand aan de wedstrijd bij het duel tussen Nieuw Borgvliet 3 en Moerse Boys 4 een speler van Nieuw Borgvliet werd getroffen door een hartstilstand. De speler werd op het veld in Bergen op Zoom gereanimeerd en daarna per ambulance afgevoerd. De impact van dit voorval was zo groot dat in overleg met FC Moerstraten werd besloten om de wedstrijd niet door te laten gaan. Naar verluidt is de speler in kwestie met spoed geopereerd en is in een stabiele toestand.