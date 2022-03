TSC en VOAB spelen gelijk, RBC profiteert en is medekoploper

tweede klasse ETSC pakte in de topper op het veld van VOAB een punt (1-1), terwijl JEKA veel te sterk was voor rode lantaarn Tilburg, 5-1. Door met 2-5 te winnen bij Beek Vooruit, en het gelijkspel tussen VOAB en TSC, is RBC sinds zondagmiddag medekoploper.

JEKA - FC Tilburg 5-1 (2-0). 1-0 en 2-0 Douwe Zeegers, 2-1, 3-1 Disney Cecilia, 4-1 Zeegers, 5-1 Jens de Bakker.

,,We hebben onszelf vandaag eindelijk beloond. Ik ben vooral tevreden met de collectieve prestatie van JEKA vandaag,” aldus trainer Ivo van Moergestel.

VOAB - TSC 1-1 (1-1). 0-1 Bas Blokdijk, 1-1 Tom Spijkers.

TSC-trainer Ad Looijmans had genoten: ,,Twee voetballende ploegen, in een leuke topper zonder rare fratsen of kaarten, dit is waar voetbal om draait. Voor rust hadden we misschien afstand moeten nemen, daarna waren zij optisch wat sterker.”

Beek Vooruit - RBC 2-5 (2-3). 0-1 en 0-2 Gerson Pisas, 1-2 Loek Schalk, 2-2 Joost Schalk, 2-3 Anwar Tarfit, 2-4 Giovanni Moerland, 2-5 Tayeb Lakbir.

,,We deden een uur goed mee,” vond Marcel van Helmond van de thuisclub. ,,Bij 2-3 kregen we een strafschop die op advies van de grensrechter werd teruggedraaid. Meteen daarop viel de 2-4 en was het gespeeld.”

,,We kwamen al snel op 0-2 maar zagen hen kort voor rust al op gelijke hoogte komen. Gelukkig scoorden we vlak daarop al de 2-3. In de tweede helft zag je dat het bij ons conditioneel beter was en liepen we verder uit,” aldus RBC-trainer Ruud Pennings.

Rijen - Kruisland 0-3 (0-0). 0-1 Yoeri Rombouts, 0-2 Richelor Sprangers (pen.), 0-3 Rombouts.

,,Voor rust was het een echte 0-0 wedstrijd vond ik. In de tweede helft was het kwaliteitsverschil met name voorin zichtbaar en liepen zij uit naar de verdiende winst,” vond Rijen-trainer Freddy Kruijs.

Kruisland-trainer John Taks was dik tevreden: ,,Complimenten, we hebben uitstekend georganiseerd gespeeld, niet één kans weggegeven en het in de tweede helft afgemaakt. En dat in Rijen, waar we het traditioneel lastig hebben.”

Madese Boys - Cluzona 0-1 (0-0). 0-1 Daniel Dekker.

,,We hebben het verdedigend goed op orde, maar hebben nog wat werk om het voorin ook af te kunnen maken. De 0-1 was wat gelukkig door een afgeweken bal, sta je bovenaan gaat zo'n bal er niet in,” haalde Made-trainer Dion Schuurmans een voetbalwijsheid aan.

Marcel van der Sloot, trainer van de bezoekers, was tevreden met de kleine winst: ,,Het valt niet mee op zo’n dramatisch veld tegen zo’n defensieve tegenstander te winnen. Dat vraagt om opportunistisch spel, wat we na rust uitstekend hebben opgepakt. Na de 0-1 hebben we het duel zakelijk uitgespeeld waardoor we nu al sinds eind oktober ongeslagen zijn.”

Bavel - Roosendaal 0-0.

Ondanks de precaire situatie op de ranglijst zochten beide de teams de winst, vond Bavel-trainer Coen Rijppaert: ,,Beide wilden wel, maar kwamen uiteindelijk tot weinig echte doelkansen. De 0-0 was daarom een goede afspiegeling.”

Roosendaal-trainer Mark Klippel was blij dat de serie nederlagen een halt toegeroepen werd: ,,Vooral in de eerste helft waren wij de betere maar maakten we het niet af. Na rust was er van beide kanten weinig lijn meer te ontdekken.”