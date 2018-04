TSC boekt belangrijke zege tegen Waspik, JEKA kent geen kampioensstress

zondag 3bTSC won thuis van Waspik met 3-2 en doet nog goed mee bovenin. Oosterhout had geen probleem met GSBW (1-3) en Gilze en ZIGO deelden de punten. In Tilburg werd het 3-3.

TSC-Waspik 3-2 (1-1) 0-1 Luuk Molenschot, 1-1 Pascal Ippel, 2-1 Marnix van der Velden, 3-1 Berry de Ram, 3-2 Steven Molenschot.

Waspik-trainer Jan Fitters: ,,We hebben afgelopen donderdag veel energie verspeeld in de wedstrijd tegen Baardwijk. Dat was terug te zien. Ik ben wel trots dat we nog tot 3-2 terugkwamen. Al met al was TSC gewoon beter, al kregen we op vervelende momenten onze tegengoals."

Gilze - ZIGO 3-3 (1-1) 1-0 Stef Doorakkers, 1-1 Michele Tafuni, 1-2 Tafuni, 2-2 Stan de Kock, 2-3 Jason van Dongen, 3-3 Doorakkers.

,,ZIGO was veruit de betere ploeg," was Gilze-trainer Jeremy Buchly eerlijk. ,,ZIGO had constant de overhand en creëerde veel meer dan wij."

GSBW - Oosterhout 1-3 (0-2) 0-1 Raymon Raams, 0-2 Yamani Aharshoui, 0-3 Robin Versluijs, 1-3 GSBW.

Oosterhout-trainer Jorco de Kock was gematigd tevreden met de prestatie van zijn ploeg. ,,We hebben niet goed gespeeld, maar wel verdiend gewonnen", zei hij. "Eigenlijk hebben we te weinig gebracht tegen een tegenstander als GSBW. Wanneer we zo spelen tegen opponenten die boven ons staan, dan verliezen we."

Bavel - JEKA 1-3 (0-1) 0-1 Frits Schuurink, 1-1 Falko Fokkema, 1-2 Lucas Jacobs, Randy Klees.

JEKA hield het hoofd koel in de vermakelijke 'derby' van Bavel. Door twee late treffers ontsnapte de lijstaanvoerder aan puntverlies.

Aanvankelijk zagen de toeschouwers aan de Bavelse Hei net als de NAC-fans eerder in Breda een wat teleurstellende derby. Koploper JEKA was wel wat beter dan nummer zes Bavel, maar beide ploegen maakten bepaald geen. De 0-1 ruststand na een treffer van JEKA-verdediger Frits Schuurink gaf de verhoudingen goed weer.

In de eerste fase na de rust had JEKA het duel onder controle. Maar het duel kanteltde toen Bavel-invaller Falko Fokkema na een uur uit het niets de gelijkmaker scoorde.De fanatiek meelevende Bavel-fans op het zonovergoten terras begonnen kabaal te maken en het team van Fred Vrolijk leefde op. Die fans juichten drie minuten later opnieuw voor een goal nadat een fraaie inzet van van Luuk Oomen achter de doellijn werd uitverdedigd door JEKA. Of was de bal toch niet over de lijn? De scheidsrechter wist het ook niet en kende geen doelpunt toe aan Bavel.