Trots overheerst na bekeruitschakeling Cluzona: 'Dit geeft ons seizoen een gouden randje'

,,Zuur”, is de eerste reactie van Cluzona-trainer John Taks na de verloren halve finale tegen Goes (3-1) . ,,Teleurstelling overheerst nu, zeker als je heel lang die 0-1 volhoudt en nog kansen krijgt op 0-2. De wedstrijd duurde net tien minuten te lang.” De teleurstelling maakte al snel plaats voor trots.

,,Goes is echt een tegenstander van formaat. We hebben het lang goed kunnen volhouden, ons kranig verweerd, het had zomaar gekund”, vervolgde Taks. ,,De jongens zaten helemaal stuk tien minuten voor tijd. Ik had mijn wissel ook al vijf minuten klaar staan, maar de bal wilde maar niet uit. Juist in die fase viel de 1-1. Daarna speelden zij het goed uit.”

Lees ook Reuzendoder Cluzona sneuvelt in halve finale districtsbeker Lees meer

Ook bij hem maakte de teleurstelling snel plaats voor trots. ,,We hebben met z’n allen, spelers, staf, iedereen eromheen, Cluzona op de kaart gezet dit seizoen. Ik kom zelf uit de regio Etten-Leur, maar als je hoort wat voor goodwill we gekweekt hebben, wat voor gunfactor we kregen, ja, dat is fantastisch”,legde de oefenmeester, die na dit seizoen vertrekt, uit.

Quote Dit was sprookje nummer één, maar straks na de zomer volgt voor de jongens sprookje nummer twee: het landelijke bekertoer­nooi. John Taks

Gouden randje

,,Dit geeft ons seizoen een gouden randje. We wilden als net gepromoveerde ploeg ons handhaven. Dat hebben we zes wedstrijden voor het eind gedaan. En we wilden een prijsje pakken, als de kans zich voor zou doen. Dat je dan deze prijs pakt, een plek in de landelijke KNVB-beker, is wel heel bijzonder.”

Want hoewel het jongensboek sluit in de halve finale, wil Taks alvast vooruitkijken. ,,Dit was sprookje nummer één, maar straks na de zomer volgt voor de jongens sprookje nummer twee. Het landelijke bekertoernooi. Dat is toch wel de ultieme beloning voor deze groep”, klonk het trots.