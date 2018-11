Trots en hongerig Baronie klaar voor krachtmeting met concurrentie: ‘Willen blijven meedraaien’

hoofdklasse BNa 11 wedstrijden is Baronie gedeeld koploper in de hoofdklasse B, trots kan er naar de ranglijst gekeken worden. De komende weken speelt de ploeg van Jurriaan van Poelje tegen directe tegenstanders, te beginnen met Unitas aanstaande zondag. ,,Nu we in die top meedraaien, willen we daar ook blijven, natuurlijk.”

Weken van de waarheid wil de trainer het niet noemen. ,,Wij zijn dit seizoen met het idee gestart om het beter te doen dan vorig jaar. Ons snel veilig spelen, een fijn geruisloos seizoen draaien. Maar nu blijkt dat we een groep hebben die mee kan draaien in de top tot nu toe. Nu treffen we dan wel drie ploegen uit de top vier, maar daar horen we zelf ook bij. Over drie weken zal blijken of we ons eigen spel kunnen spelen tegen dit soort tegenstanders.”

Daar heeft hij alle vertrouwen in. ,,Zelfs bij Halsteren, de enige wedstrijd die we verloren, vond ik ons genoeg mogelijkheden creëren. Dus we kijken er naar uit om ons met ploegen als Gemert, Unitas en Groene Ster te meten.” Zelf wil hij niet te hoog van de toren blazen, maar de groep is gretig. ,,De spelers zijn heel hongerig, dat is het juiste woord, denk ik. Dat is een groot verschil met vorig seizoen. Nu is er die intrinsieke motivatie om alles er uit te halen. Als ik alleen maar kijk naar hoe we trainen. Ik zie een professionele beleving met een groep die er alles aan doet om beter te worden. Dat zijn voorwaarden om te groeien. En natuurlijk: nu we op deze plek staan, willen we hier ook blijven.”

De kopgroep van de hoofdklasse B, met verder Gemert, Groene Ster, Unitas, Halsteren en ook Nuenen, wacht op niemand. In de resterende weken van 2018 zal een massasprint de winterkampioen aan moeten wijzen. Of Baronie zich voorin kan blijven tonen in al dat sprintgeweld zal blijken. ,,Maar dat wij bij die topploegen horen, is natuurlijk fantastisch. Daar zijn we trots op.”