Troosteloos gelijkspel bij Schijf - Victoria'03, merkwaardige goal helpt DSE langs VVR

Schijf-trainer Jan Hereijgers zocht na afloop naar het woord grinta. De echte verbetenheid om als winnaar van het veld te stappen ontbrak bij de thuisploeg. ,,We misten de echte gretigheid, de winnaarsmentaliteit als het ware. Knokken voor de bal wilden we wel, maar eenmaal aan de bal was het niet goed tegen Victoria'03.” Desondanks stond het achterin, tot frustratie toe bij de aanvallers van Victoria’03, als een huis.

Als aasgieren circuleerden de spelers van Victoria’03 met de bal rondom het zestienmetergebied van Schijf, maar geen enkele keer wist het Schijf-doelman Kiske Martens serieus te bedreigen. De goalie had voor rust makkelijk antwoord op een zwakke vrije trap van Victoria’03-aanvoerder Ricardo de Wit. Even daarvoor stonden Victoria’03-spelers Tom Bosma en Ali Boukayouht elkaar in de weg bij de tweede paal.

Het was tekenend voor de wedstrijd van Victoria’03. Standaardsituaties werden of hopeloos verprutst of belandden in de handen van Martens. Aanvallend kon Schijf er maar weinig tegenover zetten. De spaarzame uitbraken via spits Dennis van Nijnatten werden veel te vroeg de kop ingedrukt doordat hij tevergeefs van een behoorlijke afstand Victoria’03-keeper Coen van den Bergh probeerde te verschalken. Na rust tekende Victoria’03-aanvaller Jari Voeten voor de grootste kans, zijn inzet van dichtbij werd eenvoudig gepareerd door Martens.

DSE - VVR 3-2 (2-0). 1-0 Lucas Aarts, 2-0 Pieter Foesenek, 2-1 Joep van Opstal, 3-1 Thomas Laming, 3-2 Joris van den Ham.

In de vijf eerdere pogingen wist DSE in eigen huis niet te winnen van VVR. ,,De goal van Lucas Aarts was een wonderschone. Lucas leek de bal keihard tegen de lat te schieten, maar degenen die dichterbij stonden, zagen de bal via het ijzer in de goal weer even hard naar buiten komen. Gelukkig voor ons zag de scheids het ook”, blikte DSE-trainer Willem Lambregts terug op de openingstreffer.

,,VVR claimde dat onze tweede en derde goal buitenspel waren. Gelukkig hadden we via YouTube een livestream lopen, ik ga nog eens terugspoelen om te kijken of ze gelijk hadden”, vervolgt Lambregts. ,,Ik verwacht dat menig caféganger in Etten-Leur op groot scherm naar DSE - VVR heeft gekeken.”

“Ik ga de wedstrijd via de stream op YouTube de wedstrijd nog maar eens analyseren”, zei VVR-trainer Mark Schuiten met een knipoog. “We komen weer net iets tekort. Hopelijk is het geluk binnenkort een keer aan onze zijde te vinden.”

Hoeven - HVV’24 2-2 (1-1). 0-1 Niek Luime, 1-1 Stijn Kerstens, 2-1 Teun van de Water, 2-2 Luime.

Hoeven-trainer Eric Koenraads baalde na afloop. ,,Vooropgesteld is dit over negentig minuten gezien een terechte uitslag. Het was voor ons balen dat de gelijkmaker van HVV’24 in blessuretijd viel. In de eerste helft hadden we moeite met HVV’24 en de wind, die laatste verstoorde de opbouw nogal. Na rust was er weinig aan de hand voor ons”, zag Koenraads. Teun van de Water is een naam die niet vaak op het wedstrijdformulier van Hoeven stond. ,,Teun is terug van weggeweest. Hij is een paar jaar gestopt en is deze zomer weer aangesloten. Ook buiten zijn goal deed hij het voortreffelijk.”

Terneuzen - UVV’40 5-1 (2-0). 1-0 Can Kiran, 2-0 Marc Verwei, 3-0 Jeremie Noa, 4-0 Sinan Coban, 5-0 Jahrdell Constansia 5-1 Dennis le Feber.

,,Een teleurstellende maar zeer terechte nederlaag. We misten echter enorme kansen op de 1-1", was UVV’40-trainer Jeroen Polman eerlijk. ,,In de rust heb ik nog wat geprobeerd om te zetten, maar onze hoop was na de 3-0 echt weg.”

Steen - Zundert 1-3 (0-2). 0-1 Olivier van Hassel, 0-2 Fabian Nelemans, 0-3 Tim Englebert, 1-3 Rody van der Linden.

,,Wat is het toch een troosteloze bedoeling zonder publiek”, zei Zundert-trainer Jack Sweres. “Die interactie mis ik wel. Je ziet dat de aanwezigheid van publiek echt invloed heeft, zeker in het amateurvoetbal.”

Sprundel - Groen-Wit afgelast.

