Triomferend Gastel voornaamste titelkandidaaat, Virtus maakt er acht in Dordrecht

SC Emma - SC Gastel 1-3 (1-1). 0-1 Ricardo Elgin, 1-2 Keano Elgin, 1-3 Harm Lambregts.

Veel trainers durven niet te praten over het kampioenschap maar Gastel-trainer Kees de Rooij was duidelijk. ,,Een belangrijke overwinning, want SC Emma is geen gemakkelijke tegenstander. Het doet mij goed als trainer om te zien dat de ploeg goed blijft presteren onder de spanningen van het eventuele kampioenschap. We zijn sinds de winterstop ongeslagen. Na twintig wedstrijden zijn we de koploper en hebben wij hebben de ambitie om kampioen te worden. Minder een kampioenschap, zou tegenvallend zijn’’, aldus De Rooij.

FC Dordrecht Amateurs - Virtus 0-8 (0-5). 0-1 Kadir Ulasli, 0-2 Omer Kucuk, 0-3 Danny Oomen, 0-4 Ulasli, 0-5 Kucuk, 0-6 Fuad Ismaili, 0-7 (Pen.) Luuk Rebbens, 0-8 Kucuk.

Virtus-trainer Henk Vos was tevreden met zijn ploeg. ,,Complimenten naar de jongens. We kwamen al vroeg in de wedstrijd op een 2-0 voorsprong. Het was mooi om te zien dat we bleven voetballen’’, aldus Vos.

De tweede helft gaf de mogelijkheid om jeugdspelers speeltijd te geven. Luuk Rebbens van Virtus O19 was daar een van. ,,Er was ook nog een leuk moment voor Rebbens. De penalty werd aan hem gegund. Hij is een jongen met veel talent en dat biedt perspectief’’, vertelde Vos.

Steeds Hooger - Oosterhout 0-4 (0-1). 0-1 Emiel van Pelt, 0-2 Emiel van Pelt, 0-3 Emiel van Pelt, 0-4 Sandro Ariza.

Een tevreden Oosterhout-trainer Stijn Biemans zag zijn ploeg een ruime overwinning boeken. ,,We zijn geen moment in de problemen geweest. In de eerste helft waren we nog wat passief waardoor het maar 0-1 was, maar dat ging in de tweede helft al veel beter.”

Be Ready - Charlois 1-7 (1-2). 1-1 Safie Esmati.

Be Ready verloor met grote cijfers maar trainer Eugene van der Heijden vond dat geflatteerd. ,,Beide ploegen gaven heel veel ruimte en kansen weg. Charlois was veel effectiever dan wij en vanaf de 1-3 ebde het geloof bij veel van onze jongens weg.”