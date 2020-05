Transferoverzicht: wie speelt volgend seizoen waar in het West-Brabantse amateurvoetbal

Einde dreigt voor The White Boys: ‘Te weinig leden over om club te laten voortbe­staan’

19 mei WASPIK - Voetbalvereniging The White Boys houdt mogelijk op te bestaan. De club uit Waspik-Boven vraagt leden om in een algemene ledenvergadering te beslissen over het lot van de vereniging. Dat schrijft het bestuur in een mail naar betrokkenen.