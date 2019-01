Trainingskamp: Sprundel (feest) traditiegetrouw in Birmingham, Tholense Boys zoekt de zon op

Trainingskampen in het buitenland, dat is niet alleen iets voor profclubs. Ook de amateurclubs uit West-Brabant gaan de landsgrenzen over om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft.

Al een aantal jaar gaat Sprundel de plas over om een trainingskamp te beleggen. De vierdeklasser zit net als vorig jaar in Birmingham, waar het tussen 11 en 14 januari naar eigen zeggen ‘niet alleen maar feest’. Er wordt getraind, maar de selectie bezocht ook de wedstrijd Kidderminster Harriers - Boston United FC (foto boven). Uiteraard was er ook een oefenpotje. Het lokale Stourport Swifts was de tegenstander. Na een enerverende wedstrijd (2-2) moesten penalty's een winnaar aanwijzen. Gijs Hermans schoot de beslissende elfmeter binnen en bezorgde Sprundel de overwinning. Ook liet de dorpsclub nog even zien wat een Brabantse derde helft is.

Sprundel, de nummer twee in zondag 4B, hervat de competitie zondag 20 januari met een uitwedstrijd tegen koploper Emma.

Tholense Boys dan. De Thoolse tweedeklasser verblijft van donderdag 10 tot maandag 14 januari in het Spaanse Benidorm. Uiteraard werd er aan de Costa Blanca getraind. En met een zonnetje en temperaturen die boven de 15 graden uitkomen, had de ploeg weinig te klagen. Zaterdag werden er enkele wedstrijden afgewerkt tegen andere ploegen. De kelen werden goed gesmeerd met wat Spaanse biertjes, nodig ook voor de feestjes in de Spaanse badplaats. En het figuurlijke feest is natuurlijk niet compleet zonder wat partijtjes beachvolley.

De ploeg van Erwin de Nijs kan zo met een goed gevoel de tweede seizoenshelft in. De drie zeges in de laatste vier wedstrijden hadden er al voor gezorgd dat de gepromoveerde club nu de zesde plaats bezet in zaterdag 2E. Seizoenshelft twee begint meteen met een krachtmeting: de ploeg mag op bezoek bij koploper Terneuzense Boys.

WVV’67 zat het afgelopen weekend in het Engelse Kirkham, op een uurtje rijden van Liverpool en Manchester. Daar werd het trainingskamp belegd op het complex van AFC Fylde. Daar speelde de vierdeklasser zondag tegen de U18 van de lokale ploeg. WVV’67 toonde zich een waardig tegenstander en stond zelfs voor met 2-3. Maar de kramp schoot er in en de Engelsen gingen er met de winst vandoor: 4-3.