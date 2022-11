Trainersduo wil SCO naar titel leiden: ‘Snelste route naar de derde klasse’

Voetbal­lers dromen van buiten­lands avontuur bij try-outs in Roosendaal: ‘Nederlan­ders van cruciaal belang voor Amerikaans voetbal’

Het ATIK-stadion in Roosendaal is normaal gesproken de thuisbasis van RBC. Deze week was er een dag gereserveerd voor het oranje van de Dutch Lions FC. Dertig voetballers probeerden zich bij de try-outs in de kijker te spelen voor een avontuur in de Verenigde Staten. ,,Nederlandse spelers zijn van cruciaal belang voor het Amerikaanse voetbal.”

4 november