Trainersduo Pennings en Pijpers langer bij Halsteren

5 februari Robin van den Noort is weer alleen koploper in het Zilveren Schoen-klassement. De spits van Be Ready vond in de topper tegen Hoge Vucht vier keer het net, en staat daarmee op 22 (doel)punten. Joost Schalk (Beek Vooruit) zet de achtervolging in.