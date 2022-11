Trainerscarrousel amateurvoetbal | Henk Vos na dit seizoen weg bij Virtus

Vierde divisie Halsteren neemt door rake strafschop in blessure­tijd afstand van onderste regionen

Dankzij een rake penalty in blessuretijd van Roman Witting sleepte Halsteren bij de directe concurrent Silvolde en 1-2-zege uit het vuur. Voor de formatie van coach Erwin de Nijs was het de tweede overwinning op rij. De Nijs was blij met de late driepunter in de Achterhoek. ,,Lekker dat het op het eind weer eens onze kant opvalt. Het is vaak andersom geweest.’’

20 november