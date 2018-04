Trainerloos Smerdiek verliest, Bavel pakt punt

HOOFDKLASSE B

Bavel - Trekvogels 1-1 (1-1).

De thuisploeg had het meeste balbezit, waardoor Trekvogels vooral via de counters gevaarlijk werd. Dit leverde in de 18de minuut de voorsprong op voor de gasten. Beide teams knokten voor de punten wat echter geen mooi voetbal opleverde. In de 38ste minuut scoorde Ilse van der Heijden de gelijkmaker.