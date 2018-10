Trainer Verhoeven na enkele maanden alweer weg bij DVO'60

Verhoeven begon pas dit seizoen als hoofdtrainer in Roosendaal. ,,We balen erg van zijn besluit, de samenwerking met Verhoeven was erg prettig. Het bestuur van DVO’60 kreeg recent te horen dat Verhoeven het te druk heeft met zijn andere baan. In onderling overleg hebben we besloten de samenwerking per 1 november stop te zetten’’, verklaarde bestuurslid van DVO’60, Piet van Opsta.