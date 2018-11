Trainer Van Aert neemt na vijf jaar afscheid van Achtmaal: ‘Heel mooie tijd gehad’

,,Het was een moeilijk besluit: ik ben niet over één nacht ijs gegaan, ik heb er lang over nagedacht”, reageert de trainer. Moeilijk, want Achtmaal is ‘zijn clubje’, waar hij jarenlang in het eerste speelde en nu al vijf jaar langs de lijn staat als hoofdtrainer. ,,Maar het is het goede moment om het stokje door te geven, na vijf seizoenen is het mooi geweest. Ik heb het vroeg naar buiten gebracht, nu heeft de club ruimschoots de tijd om een opvolger te zoeken”, gunt hij zijn club het beste.

Succesvol

Van Aert spreekt over ‘een heel mooie tijd’. Succesvol ook. In zijn tweede jaar promoveerde hij met Achtmaal naar de vierde klasse. ,,Achtmaal had nog nooit vierde klasse gespeeld. In het eerste seizoen op dat niveau pakten we vijftig punten, dat halen ze misschien wel nooit meer. We braken record op record en pakten zelfs een periodetitel.”

Het jaar erop, zijn vierde jaar bij Achtmaal was moeizamer. ,,Ik had stiekem gehoopt dat we nog voor een stuntje konden zorgen. Maar Achtmaal is gewoon een klein clubje, met een smalle groep en achteraf blijkt dan dat dat derde jaar echt uitzonderlijk was. Heel bijzonder. Ik hoop voor de club dat ze dat ooit nog evenaren.”