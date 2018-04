Trainer Rick Schimmel verruilt Alliance na dit seizoen voor BSC

Ikililou koploper Zilveren Schoen na zes goals in één duel

9 april We hebben een nieuwe koploper in het Zilveren Schoen-klassement: Ibrahim Ikililou. De spits van Hoge Vucht scoorde afgelopen weekend zes (!) keer tegen Dussense Boys, en gaat Be Ready-goaltjesdief Robin van den Noort voorbij.