Trainer Max Raeven vertrekt bij Rijen

Raeven maakte zondag bekend dat hij de club na vier seizoenen wil verlaten. De 42-jarige coach pakte in zijn eerste jaar als hoofdtrainer al een periodetitel, nu heeft hij met zijn jonge groep de eerste periode al op zak in de tweede klasse E en is zijn team nog steeds ongeslagen. ,,We zitten met vv Rijen nog midden in een succesvolle reis en ik ben ambitieus genoeg om dit seizoen het uiterste uit mezelf en uit de spelers te halen. We bekijken dat stap voor stap en zien vanzelf wel waartoe we in staat zijn”, aldus Raeven.