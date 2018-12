Trainer Marc de Weerd per direct weg bij derdeklasser SAB

De erehaag bij Moerse Boys staat er ook in 1B: ‘Wij zijn al lang niet meer die boertjes uit Brabant’

3 december De erehaag van applaudisserende supporters staat er ook dit seizoen iedere week weer, wanneer de spelers van Moerse Boys het veld verlaten. Even later slaat hun adem op de ruiten van de bomvolle kantine, waar opnieuw een overtuigende driepunter gevierd wordt. Business as usual bij de eersteklasser uit Klein-Zundert, zo lijkt het.