Trainer Kwaaitaal ook volgend seizoen aan het roer bij VCW

TRAINERSCARROUSEL Noodgedwon­gen vertrek Cees van Beers bij Schijf

13 december Trainer Cees van Beers vertrekt noodgedwongen aan het einde van het seizoen bij derdeklasser Schijf. De club was graag met Van Beers een vijfde seizoen ingegaan, maar hij beschikt niet over de juiste papieren om nog een seizoen in de derde klasse te mogen trainen.