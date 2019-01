Trainer Jurriaan van Poelje blijft bij Baronie ondanks financiële nood

TrainerscarrouselJurriaan van Poelje is ook volgend seizoen hoofdtrainer van Baronie. Het elftal van Van Poelje draait prima en bezet momenteel de derde plaats in de hoofdklasse B.

De sportieve prestaties ten spijt, verkeert voetbalvereniging Baronie op financieel vlak in stormachtig weer. En dat heeft ook consequenties voor de hoofdmacht van de club die kan bogen op een rijke historie als nationaal amateurtopper. Ton van Beek, secretaris, vicevoorzitter en spreekbuis namens het bestuur, windt er geen doekjes om: ,,Het vlees op de botten is verdwenen. We zullen flink moeten bezuinigen."

Een en ander heeft tot gevolg gehad dat Van Poelje lang aarzelde over zijn toekomst bij de club. Zijn salaris - ,,Dat vind ik wel het minst belangrijk", zei hij eerder - was gegarandeerd, maar de succestrainer wilde weten of hij volgend seizoen weer een hoofdklasse-waardig elftal op de been kan brengen. Donderdag ging de kogel dan toch door de kerk en gaf Van Poelje, die onder meer sprak met derdedivisionisten Goes en Westlandia, te kennen bij Baronie te blijven. ,,Het gaat momenteel voetballend fantastisch en er zit nog meer muziek in deze groep. Het zou zonde zijn om nu afscheid te nemen van Baronie, in potentie nog steeds de mooiste club van West-Brabant," waren zijn woorden. ,,We moeten nu overleven en ons als club verder ontwikkelen."

Gesprek met spelers

De huidige crisis noopte het bestuur al vroeg in het seizoen in gesprek te gaan met de spelersgroep. Dit heeft geleid tot een forse herziening van eerdere afspraken met betrekking tot de wedstrijdpremies. De spelersgroep, geen speler uitgezonderd, toonde begrip. Van Poelje: ,,De opstelling van de spelers getuigt van klasse en betrokkenheid bij de vereniging. Het is mooi om te zien dat deze jongens graag bij Baronie voetballen."

Jeugdopleiding

Adviseur Voetbalzaken Fouad El Fdil was vijftien jaar geleden nauw betrokken bij de ontwikkeling van de jeugdopleiding waardoor Baronie zich schaarde onder de beste amateurvoetbalopleidingen in Nederland, wat uiteindelijk leidde tot de doorbraak van 'eigen' spelers als David Vermeulen, Moustafa Mohammad, Niels de Boer, Justin den Tenter, Wouter Prent, Menno Weterings en anderen. ,,Baronie is al jarenlang een springplank voor talent," aldus El Fdil. ,,Jaarlijks vertrekken jeugdspelers naar bvo's, maar ze keren op termijn ook vaak terug omdat Baronie op topniveau speelt in het amateurvoetbal."