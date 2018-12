Trainer Hans Vos verruilt DEVO voor Lepelstraatse Boys

trainerscarrousel Ernest keert terug als trainer bij VVC’68

21 december Na omzwervingen bij andere verenigingen in West-Brabant is de cirkel rond voor trainer Marco Ernest. De huidige trainer van derdeklasser Steenbergen keert na dit seizoen terug bij VVC’68. Voor de ploeg uit Halsteren was Ernest in het verleden achttien seizoenen lang actief als speler.