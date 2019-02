Trainer FC Moerstraten gelooft in zege van zijn club: ‘Ik durf daar wel een kratje op in te zetten’

Sluiskil - Vivoo 0-4 (0-0) 0-1 Roel Paulus (pen.), 0-2 Dimitri Ceuppens, 0-3 Bouke de Waal, 0-4 Ceuppens.

,,We zijn nooit in de problemen geweest, we vergaten echter het grote overwicht uit te drukken in meer doelpunten”, verklaarde Vivoo-trainer Rudo Gommers.

SDO’63 - NVS 2-2 (0-2) 0-1 Gerben Cools, 0-2 Sjoerd Macousse, 1-2 Jeffrey de Koning, 2-2 Ruud van Driessche.

Nieuw Borgvliet - Corn Boys 4-1 (0-1) 0-1 Jibbe van Hecke, 1-1 Geert Verstraten, 2-1 Michiel Wilting, 3-1 en 4-1 Verstraten.

Aardenburg - Lepelstraatse Boys 1-4 (0-3) 0-1 Michael Maaskant, 0-2 Pim de Weert, 0-3 Dennis Stols, 1-3 Rowan Rieteco, 1-4 De Weert.

Rimboe - FC Moerstraten 2-0 (2-0) 5. Luuk Dubois (e.d.) 1-0, 35. Stijn van Gent 2-0.

Het ging na de wedstrijd over twee momenten die bij FC Moerstraten op de lachspieren werkten en de ploeg tekenen: de onbesuisde tackle van aanvoerder Frank Bierbooms en het wonderschone schot van vice-aanvoerder Jim van den Berge. “De scheids vroeg nog of ik blessuretijd wilde, ik zei: ‘Doe maar een minuutje.’ Toen zag ik de keeper voor zijn doel staan en besloot ik het te proberen”, lachte Van den Berge.

De knal, vanaf een meter of 30, spleet uiteen op de lat. Het was de grootste kans voor FC Moerstraten. De ploeg komt niet bepaald om in de voetballende kwaliteiten, is al blij als het zondags elf man op de been weet te brengen. “Het is moeilijk om de ontspanning hierin te blijven zien. Sommige jongens zie en hoor je na een tijdje nooit meer, ik heb een andere mentaliteit”, aldus Van den Berge. Het doel is volgend seizoen een representatief team op de been te brengen, desnoods met jongens van buitenaf.

,,De wil is er ook nog steeds bij de jongens”, ziet trainer Barry de Wit. ,,Dat vind ik van groot belang. Daarnaast houden ze mij jong, met hun grappen en grollen.” Hij doet zelf nog weleens mee op de training, hoewel hij inmiddels 62 jaar is. Hij is ervan overtuigd dat Moerstraten nog een wedstrijd gaat winnen dit seizoen. “Daar durf ik wel een kratje bier op te zetten.”

Uiteindelijk bood FC Moerstraten nog aardig tegenstand, hoewel het kwaliteitsverschil groot was. Rimboe won dankzij twee doelpunten voor rust na slecht verdedigen door de bezoekers. In de slotfase hadden ze nog verder uit kunnen lopen. Aanvoerder Ömer Tekinbas was niet tevreden. ,,Als we tegen spelers staan die kunnen voetballen, komen zij in het begin op voorsprong en krijgen we het lastig. Het speelt mee dat wij al bijna twee maanden niet hebben kunnen voetballen vanwege het weer, maar dan moet je het mentaal alsnog kunnen opbrengen.”