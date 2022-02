Trainer Erwin van Schilt met Nieuw Borgvliet geklopt door nieuwe club ODIO: ‘Nu ben ik er beslist niet blij mee’

Nieuw Borgvliet – ODIO 3-6 (2-4). 0-1 Thomas Janssen, 1-1 Robbert Belleter, 1-2 Damian Elenbaas, 2-2 Madalon Stoleriu, 2-4 en 2-5 Elenbaas, 3-5 Finnian van Dijk, 3-6 Coen Michielsen.

ODIO-trainer Peter van Oirschot vond dat zijn ploeg een goede wedstrijd achter de rug heeft. Van Oirschot: ,,We hebben verdiend gewonnen met als kanttekening dat we te gemakkelijk doelpunten tegen kregen.’’ Volgens Van Schilt gaf zijn ploeg niet thuis: ,,Voor volgend seizoen ben ik er blij mee, maar nu beslist niet. Bij ons ontbrak de inzet. ODIO was bovendien gewoon beter.’’

METO – NVS 2-0 (1-0). 1-0 Geert Verstraten, 2-0 Sander Bogers.

METO-trainer Ronald Broos vond dat zijn ploeg terecht heeft gewonnen. Broos: ,,We domineerden in de eerste helft. Na rust raakten we door de weersomstandigheden iets meer in de verdrukking en kon de gelijkmaker vallen, maar gelukkig besliste Sander Bogers in de 80e minuut de wedstrijd.’’

BSC – Vivoo 1-0 (0-0). 1-0 Mike Roebroex.

De wedstrijd werd pas in de 85e minuut beslist. Volgens BSC-trainer Bas Antens kreeg zijn ploeg met deze treffer waar het recht op had. Antens: ,,Vivoo had in de tweede minuut een grote kans, maar daarna was het niks meer. Wij speelden goed en hebben uiteindelijk de wedstrijd kunnen beslissen.’’ Vivoo-trainer Andy Wierikx spreekt van een onverdiende nederlaag. ,,We kregen in het begin een open kans, maar die lieten wij onbenut. In de tweede helft kreeg Levi van Beek een onterechte tweede gele kaart en werd het heel moeilijk. Ik vind dat we op basis van strijd een punt hadden verdiend’’, aldus de trainer van Vivoo.

RSV – WVV ’67 1-3 (0-1) – 0-1 Max van Elzakker, 0-2 Matt Luijkx, 1-2 Richard Schijven (pen.), 1-3 Merlijn Goossens.

Omdat het veld in Rucphen onbespeelbaar was, werd uitgeweken naar het kunstgras in Woensdrecht. Volgens RSV-trainer Jaimy van Wortel was het een slordige wedstrijd. Van Wortel: ,,In de eerste helft konden we WVV ’67 niet onder druk zetten. Na rust stond WVV ’67 wel onder druk. We kregen kansen, maar scoorden niet tot Richard Schijven uiteindelijk vanaf elf meter 1-2 scoorde. We speelden hierna alles of niets, maar uit een counter werd het 1-3.’’ WVV-trainer Gerard Lazarom deelt de mening van zijn collega. Lazarom: ,, RSV kreeg na rust diverse kansen, maar onze doelman Brian Verbrugge hield met een aantal goede reddingen de nul.’’

Wernhout – Grenswachters 4-3 (3-1) – 0-1 Jean Mbunga, 1-1 Davey Domen, 2-1 Leroy Gommers, 3-1 Maikel Zagers (pen.), 3-2 e.d. Wernhout, 4-2 Zagers, 4-3 Tobi de Bruin.

Volgens Richard van Hooydonk, trainer van Grenswachters, was een puntendeling verdiend geweest: ,,In de eerste helft kreeg Wernhout de beste kansen, maar na rust waren de rollen omgekeerd. In de slotminuut kregen wij nog een gigantische kans op 4-4, maar die werd gemist.’’

VWernhout-trainer Joost Anthonissen: ,,Het was een open eerste helft waarin wij kansen kregen om de score verder uit te bouwen. Na rust kwamen we niet meer aan voetballen toe omdat we door de lastige tegenwind de bal niet in de ploeg konden houden. Uiteindelijk hebben we de overwinning uit het vuur gesleept, maar Grenswachters kreeg wel kansen om langszij te komen.’’

Achtmaal-NSV: afgelast.