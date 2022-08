Trainer Arnouts staat voor negende jaar Moerse Boys: ‘Iedereen nog zo gemotiveerd als in het begin’

Jurgen Arnouts en Moerse Boys zijn een goede match. Arnouts begint alweer aan zijn zesde achtereenvolgende seizoen als trainer van Moerse Boys. Het is zijn negende seizoen in elf jaar tijd bij de club uit Klein-Zundert. Ze gaan dan ook vol vertrouwen samen het nieuwe seizoen tegemoet. ,,We willen ieder jaar stappen zetten.”

Met zijn ploeg wist Arnouts drie jaar geleden te promoveren naar de hoofdklasse - vanaf dit seizoen de vierde divisie - en in die competitie weten ze zich tot nu toe knap te handhaven.

Het afgelopen seizoen leek Moerse Boys in maart nog zo goed als gedegradeerd toen de ploeg met slechts één punt onderaan de ranglijst stond. Toch bleven de spelers en andere betrokkenen bij het elftal uitspreken dat ze vertrouwden op een goede afloop. Dat bleek terecht. Er volgde een, door sommigen onmogelijk geachte, inhaalslag. De broodnodige punten werden alsnog binnengehaald en Moerse Boys voetbalde zich op eigen kracht veilig.

Dit seizoen hoopt Arnouts dat het iets minder spannend wordt. ,,De manier waarop we in de laatste maanden van de competitie gevoetbald hebben, geeft veel energie en vertrouwen om op die manier door te gaan. Maar de realiteit is dat de selectie er niet breder op is geworden. We zijn drie basisspelers kwijtgeraakt deze zomer en we hebben gekeken hoe we dat intern op gaan vangen. Er loopt genoeg kwaliteit in het tweede elftal en ook vanuit de jeugd dienen nieuwe spelers zich aan. We gaan zien hoe snel ze zich aan kunnen passen aan het eerste elftal. Er is in mijn ogen genoeg talent. Iedereen moet de kans krijgen om dat te laten zien en zich te kunnen ontwikkelen. Bij ons kan dat en dat werkt de laatste jaren erg goed.”

Doorstroming

,,We spelen al jaren met een vaste kern”, is de verklaring van Arnouts voor het succes van de ploeg. ,,Die groep van vaste basisspelers kan de doorstromende talenten goed helpen bij het maken van de stap naar het eerste elftal. Na een aantal jaar zijn die nieuwe jongens dan zelf de ervaren spelers geworden die nieuwe spelers weer verder kunnen helpen. Zo volgt dat elkaar al heel lang op en dat is prettig werken.”

,,Het is een hele gemotiveerde groep en ieder jaar wil iedereen stappen blijven maken. Dat merkte ik toen ik als trainer begon en dat is nooit veranderd. De stap naar een hoger niveau hebben we ook kunnen maken en die motivatie blijft hetzelfde. Tot nu toe is nog niet gebleken dat er een houdbaarheidsdatum op deze groep zit en de jongens hebben aangegeven nog geen andere trainer voor de groep te willen. Je zit samen in een constant proces en zolang de groep het wil, blijven we dat proces samen doormaken.”

Handhaven

,,Dit jaar gaan we weer zien hoe iedereen zich aanpast en dan moet handhaving weer mogelijk zijn. Ik verwacht dat een aantal ploegen er dit jaar weer bovenuit steken, maar de rest is heel erg aan elkaar gewaagd. Onze selectie is niet heel breed dus het is belangrijk dat we iedereen fit houden. Dan kunnen we ons handhaven.”

Dit weekend begint Moerse Boys met een thuiswedstrijd tegen Halsteren. Een wedstrijd waar Arnouts naar uitkijkt: ,,Ik heb er zin in. We beginnen met een Brabantse derby op de zaterdagavond dus dat is wel motiverend. Bij ons is er weinig veranderd, maar Halsteren heeft wel veel nieuwe spelers. We weten dus niet of zij beter zijn geworden of juist iets hebben ingeleverd. Na deze wedstrijd weten we weer wat beter waar we dit seizoen staan. Dat geldt voor beide ploegen.”