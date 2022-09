TPO-keeper pakt drie strafschoppen, maar ziet zijn team met 1-6 verliezen

Zondag 5ATPO is met een flinke domper aan het seizoen begonnen. Het verloor met ruime cijfers thuis van Vivoo, in een wedstrijd die ondanks liefst zeven goals, al bij de ruststand de uiteindelijke stand had bereikt. Dat het bij zeven goals is gebleven, is een klein wonder.

Vivoo had voor rust namelijk nog veel meer kansen, vertelde coach Andy Wierikx. ,,Ik denk dat we er voor rust zo tien in hadden kunnen leggen en dan overdrijf ik niet. Een lekker begin is dit.’’

De wedstrijd golfde in het begin op en neer, met kansen over en weer. Treffend was dat Wierikx zei dat zijn team na tien minuten zelfs met 3-0 achter had kunnen staan. Om er ook meteen aan toe te voegen dat het ook al andersom het geval was. TPO bleef echter slordig en gaf de wedstrijd uit handen door persoonlijke fouten. Bij vier van de zes tegentreffers zagen de Moerdijkers er op zijn zachts gezegd niet goed uit.

Die fouten brak het team van Taco Brouwer op. Maar aan spektakel geen gebrek, of beter gezegd doelpunten. Winnend coach Wierikx kijkt zo terug op een prima middag. ,,De eerste helft was echt goed, de tweede helft moet beter. Maar het is apart spelen, met 45 minuten te gaan en zo’n voorsprong. Het is in ieder geval een hele goede start. We willen promoveren’’, is de coach optimistisch.

Penaltykiller

Dat de wedstrijd uiteindelijk ‘maar’ zeven goals telde, had flink te maken met de uitblinkende TPO-keeper Dennis den Hollander. Want ondanks dat hij er zes om de oren kreeg, wist hij wel drie strafschoppen te pareren.

Coach Brouwer weet wel waar de prestatie van Den Hollander vandaan komt. ,,Voorafgaand aan het seizoen hebben we gewoon goed gekeken naar zijn zwakke punten. Daar zijn we stuk voor stuk mee aan de slag gegaan en je ziet dat zich dat uitbetaald. Hij keepte namelijk een goede pot, ondanks de zes tegentreffers.”

TPO – Vivoo 1-6 (1-6). 0-1 Dimitri Ceuppens, 0-2 Roel Paulus, 0-3 Bas van der Heijden, 1-3 Jaimy Wilemsen, 1-4 Dimitri Ceuppens, 1-5 Jeroen van Gastel, 1-6 Roel Paulus.

Overige uitslagen 5A:

NVS – OVV’67 1-3 (0-0). 1-0 Daan Musters, 1-0, 1-1 Omar Al Zoubi, 1-2 Sefa Yalçındag, 1-3 Aykan.

De Schutters – HZ’75 1-3 (0-0). 0-1 Ian Koumans, 0-2 Timo Vervelde, 1-2 Anwar Soulhi, 1-3 Timo Vervelde.

Gloria UC – HSC’28 5-2 (1-2). 0-1 Levi Deelen, 0-2 Lars de Kok, 1-2 Stijn Leuris, 2-2 Kai uit den Bulten, 3-2 Bart Verhoeven, 4-2 Kai uit den Bulten, 5-2 Stijn Leuris.

DEVO – Advendo 2-4 (0-2). 0-1 Nenad Ristanovic, 0-2 Tarik Ates, 0-3 Kaan Görcü, 1-3 Rick van Batenburg, 2-3 Rick van Batenburg, 2-4 Guiliano Aparaschivei.

SVG – Molenschot 3-3 (1-2). 0-1 Dave Boemaars, 0-2 Sten Kerremans, 3-3 Nick van Oosterwijk.