Topscorers Van den Noort en Maas op eenzame hoogte

zondag 1B (west ii) Dosko geeft ruime voorsprong weg, Moerse Boys blijft in de race

18 november DOSKO greep gistermiddag naast de zege bij GLZ/Delfshaven door in blessuretijd een strafschop te missen, 4-4. Moerse Boys is nog altijd in de race voor de eerste periodetitel. In het restant tegen BMT (als deze nog wordt uitgespeeld) moet de club uit Klein-Zundert één keer scoren.