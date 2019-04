Topschutters geven Maas de Zilveren Schoen niet zomaar cadeau

Struike­lend Kruisland geeft de hoop nog niet op

9:00 De finish komt in zicht voor de vier titelkandidaten Madese Boys, Unitas’30, Cluzona en Kruisland. In het slot van de koers mag je geen fouten meer maken. Kruisland deed dat maandag wel. Aan de meet zal duidelijk worden hoe schadelijk het 3-3-gelijkspel tegen degradatiekandidaat WSC is.