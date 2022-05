Topper tussen Victoria’03 en Groen Wit onbeslist, ‘euforisch’ Sprundel knokt zich naar driepunter

VVR - Clinge 1-3 (0-2). 1-2 Gilberto Quiala.

VVR-trainer Mark Schuiten vond dat zijn ploeg terecht verloor. ,,We speelden met weinig vertrouwen en zaten totaal niet in de wedstrijd. Elke keer kozen we voor de lange bal in plaats van de voetballende oplossing en bij die lange ballen verloren we elk duel.”

Victoria’03 - Groen Wit 2-2 (2-1). Jari Voeten 1-0, Jovanni van Nijnatten 2-0, 2-1 Abdel Zerai (pen), 2-2 Achmed Zerouali.

In deze topper kwam Groen Wit niet verder dan een punt, maar trainer Martijn van Galen was trots op het karakter van zijn ploeg. ,,Eigenlijk hebben we niets aan een punt, maar na een 2-0 achterstand kan ik er mee leven. Zij kwamen snel op voorsprong en groeven zich de rest van de wedstrijd in op de eigen helft. We wisten nog twee keer een gaatje te vinden maar de derde goal zit er niet meer in.”

Danny Mathijssen Victoria’03-trainer: ,,Na één minuut komen we op voorsprong en half uur later staan we zelfs 2-0 voor. Het begin was dus uitstekend. Hierna kregen we het lastig. Vlak voor rust maakt Groen Wit via een penalty de aansluitingstreffer en daarna hebben we heel de tweede helft onder druk gestaan. Helaas scoorden zij laat de gelijkmaker, maar ik ben alsnog blij met een punt. Groen Wit is namelijk een erg sterke tegenstander waar je zomaar punten tegen kan verspelen. Niet verliezen was van tevoren de doelstelling en dat is gelukt.”

UVV’40 - Zundert 3-3 (2-2). 1-0 Dennis la Feber, 1-1 Rob Gommers, 2-1 Djessie Jansen, 2-2 Lars van Elsacker, 3-2 Maikel Jansen, 3-3 Lars van Elsacker.

Zundert-trainer Jack Sweres baalde van het gelijkspel. ,,We hadden zo’n 80 procent balbezit, maar we misten individuele klasse om door de compacte verdediging van UVV’40 heen te spelen.”

Joey Verhoeven, de trainer van UVV’40, prees zijn verdediging daarvoor. ,,We gaven weinig weg en kregen zelf grote kansen om de wedstrijd te winnen. Die gingen er helaas niet in.”

Sprundel - Schijf 1-0 (1-0). 1-0 Joey de Kok.

,,Deze overwinning is een echte teamprestatie", zo gaf Sprundel-trainer Patrick Arnouts aan. ,,We begonnen goed aan de wedstrijd en kwamen ook terecht op voorsprong. In de tweede helft kwam Schijf beter in de wedstrijd, maar door te blijven knokken en door voor elkaar door het vuur te gaan halen we vandaag drie punten binnen. Dit leverde grote euforie in het veld en langs de kant op na het laatste fluitsignaal.”

,,Het leek alsof de jongens op 70 à 80 procent speelde. Er zat gewoon heel weinig beleving in en op die manier kan iedereen van ons winnen, dus ook Sprundel. De tweede helft creëerden we nog wel wat kansen door opportunistischer te spelen. Toch denk ik dat als we nog een uur door hadden gespeeld, we alsnog niet zouden scoren. We hebben vandaag vooral van onszelf verloren", aldus Jan Hereijgers, trainer van Schijf.

Steen-Hoeven werd afgelast.