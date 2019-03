Topper in 2E tussen is botsing van stijlen: frivool Kruisland versus solide Madese Boys

Koploper Kruisland ontvangt zondag in eigen huis Madese Boys, de nummer drie. Ondanks het gegeven dat zijn ploeg bovenaan staat en thuis speelt, ziet Kruisland-trainer Natalino Storelli juist Madese Boys als favoriet. ,,De laatste twee jaar verloren we vier keer van Made, dat zegt genoeg.”

In een knotsgekke competitie waarin de krachtsverschillen miniem zijn, en waarin zeker nog vijf à zes ploegen meedoen voor de titel, wacht op Sportpark ‘t Hoogje een boeiende topper. Een botsing van stijlen. Aan de ene kant Kruisland met verzorgd combinatie- en positiespel, aan de andere kant de gasten uit Made die doorgaans bogen op een uitermate solide organisatie. Het frivole spel van Kruisland kan tegelijkertijd ook de valkuil zijn van zijn elftal weet Storelli. ,,De discipline bij Madese Boys is perfect. Wij zullen in dit duel ook top moeten zijn qua organisatie en discipline, vooral wanneer we de bal niet hebben. Madese Boys-trainer Mark Klippel roemt het combinatie- en positiespel van de aanstaande opponent. ,,Dat is geweldig en ook mooi om naar te kijken. Ze hebben veel individuele kwaliteiten.”

Volgens Storelli staat de tweede klasse model voor het voetballen vanuit een sterke organisatie. ,,Er zijn gewoon veel ploegen in deze tweede klasse die de nadruk leggen op het defensieve aspect van het voetbal”, aldus de in Wallonië geboren Italiaan. ,,Dat spel ligt ons simpelweg wat minder. Maar we moeten zondag laten zien dat we het wel kunnen, tegen een directe concurrent.” Klippel: ,,Vanuit onze hechte organisatie moeten wij zorgen dat zij niet aan dat combinatiespel toekomen. Wij moeten ze pakken op hun wat mindere punten, met name gebruik maken van de ruimtes die zij weggeven.”

Storelli steekt niet onder stoelen of banken dat Kruisland een gang naar de eerste klasse ambieert. ,,Dat is een klasse waarin veel meer gevoetbald wordt. Waar ploegen veel meer van eigen kracht uitgaan. Eigenlijk zoals wij zelf willen spelen. Dus ja, we willen zeker heel graag promoveren.”

Over de ambitie van Madese Boys zegt Klippel: ,,De club wilde een stabiele tweedeklasser worden. Nou, dat zijn we inmiddels wel. Net als vorig seizoen willen we nu meevoetballen om een prijsje, een periodetitel. Ik zou nu niet meteen kunnen zeggen wie de absolute kampioensfavoriet is, daarvoor is het nog te vroeg. Ik denk dat het team dat in de breedte het sterkst is uiteindelijk aan het langste eind gaat trekken.”